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Москва

Лопырева покрасовалась за рулем Lamborghini в Дубае: стоит как 1802 пенсии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Российская телеведущая Виктория Лопырева показала в соцсети фотографии за рулем новой Lamborghini в Дубае. Кадры она опубликовала в сторис.

«Нравится тачка?» — спросила она у подписчиков.

Модель сняла просторный кожаный салон. Двери в машине открываются наверх. Лопырева выбрала автомобиль черного цвета с желтым дизайном кресел и обивки.
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Примерная стоимость такой машины оценивается в 390 тыс. евро, или 27 млн рублей. Неизвестно, на чьи деньги ведущая взяла авто дорогого бренда — свои или мужа-бизнесмена Игоря Булатова.
Напомним, что средняя пенсия в России на 2020 год составляет 14 тыс. 980 рублей. Машина Лопыревой стоит как 1802 выплаты пожилым гражданам РФ. То есть среднестатистическому россиянину придется получать пенсию 150 лет, чтобы накопить на Lamborghini. +
Отметим, что недавно Виктория Лопырева отдыхала на Мальдивах. В соцсети она напугала россиян внешним видом. «ФедералПресс» писал про обгоревшее и худое лицо ведущей.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктория Лопырева , ФедералПресс , Дубай , ОАЭ
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