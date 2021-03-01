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Басилашвили выступил за «избавление» ТВ от «Дома-2» и Малахова 

РИА Новости Крым и ещё 2 1 час назад
Басилашвили выступил за «избавление» ТВ от Малахова
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что современное телевидение необходимо избавить от программ типа "Дом-2" или "малаховских передач", сообщает "Радио 1". Однако, по словам Басилашвили, бороться следует не с помощью цензуры, а методом воспитания общества.

"К шоу Малахова у меня отношение брезгливое. Но я не знаю, можно ли бороться с этими шоу посредством цензуры. Я думаю, что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения", — считает Басилашвили.

При этом он подчеркнул, что ответственность за продвижение на телевидение "подобного рода произведений" во многом лежит на работниках культуры.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный директор ТНТ Роман Петренко заявил о закрытии программы "Дом 2", которая выходила в эфир с 2004 года. Генеральный продюсер кинокомпании "Аватар Фильм", один из продюсеров культового сериала "Бригада" Анатолий Сивушов выразил мнение, что проект вряд ли закроется из-за "живучести формата".
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Шоу-бизнес , Олег Басилашвили , Роман Петренко , Австралия
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