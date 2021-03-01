Басилашвили выступил за «избавление» ТВ от Малахова

"К шоу Малахова у меня отношение брезгливое. Но я не знаю, можно ли бороться с этими шоу посредством цензуры. Я думаю, что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения", — считает Басилашвили.