Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Шепелева 

Владимир и Ольга Фриске подали очередной иск из-за наследства Жанны Фриске . На этот раз родители певицы решили судиться не только с телеведущим Дмитрием Шепелевым , но и с сыном своей дочери Платоном. Предметом спора стали элитные апартаменты Жанны, в которых треть принадлежит 7-летнему мальчику, а до 18-летия ими распоряжается опекун — его отец.

На этот раз семья Фриске собирается через суд запретить Шепелеву совершать какие-либо сделки с квартирой. При этом дело возбудили сразу в двух столичных судах. Владимир Фриске оказался очень настойчивым и обратился с иском в две инстанции. Сначала Пресненский и Хамовнический суды не приняли заявление от родителей певицы. Потом адвокатам удалось донести необходимые документы в первый, а во втором материалы вновь оказались после апелляции в Мосгорсуде

У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20. Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания, — сказали StarHit в Пресненском суде.

Речь идёт о любимой квартире Жанны Фриске. Апартаменты площадью 90 кв. м в Шмитовском проезде певица очень любила. Она сама выбирала дизайн, а после её смерти в квартире всё осталось на своих местах. Жилплощадь по решению суда на 2/3 принадлежит Владимиру и Ольге Фриске, а на 1/3 — Платону. До его 18-летия распоряжаться ей может опекун, которым является отец Дмитрий Шепелев.

Однако семья Фриске недавно заявила о том, что они собираются продавать квартиру, кадастровая стоимость которой 23 млн 966 тысяч рублей. Бабушка и дедушка при этом не раз говорили на разных ток-шоу о желании отдать свою долю внуку, когда тот станет совершеннолетним. Однако что-то заставило чету Фриске поменять планы. Телеведущий до этого получил от родственников своего сына уведомление об их намерении продать 2/3 в квартире Жанны. Владимир и Ольга предложили Шепелеву выкупить свою часть за 21 млн рублей и сильно завысили цену.