Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Шепелева 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Шепелева
Фото: РИА Новости
Владимир и Ольга Фриске подали очередной иск из-за наследства Жанны Фриске. На этот раз родители певицы решили судиться не только с телеведущим Дмитрием Шепелевым, но и с сыном своей дочери Платоном. Предметом спора стали элитные апартаменты Жанны, в которых треть принадлежит 7-летнему мальчику, а до 18-летия ими распоряжается опекун — его отец.
На этот раз семья Фриске собирается через суд запретить Шепелеву совершать какие-либо сделки с квартирой. При этом дело возбудили сразу в двух столичных судах. Владимир Фриске оказался очень настойчивым и обратился с иском в две инстанции. Сначала Пресненский и Хамовнический суды не приняли заявление от родителей певицы. Потом адвокатам удалось донести необходимые документы в первый, а во втором материалы вновь оказались после апелляции в Мосгорсуде.

У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20. Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания, — сказали StarHit в Пресненском суде.

Речь идёт о любимой квартире Жанны Фриске. Апартаменты площадью 90 кв. м в Шмитовском проезде певица очень любила. Она сама выбирала дизайн, а после её смерти в квартире всё осталось на своих местах. Жилплощадь по решению суда на 2/3 принадлежит Владимиру и Ольге Фриске, а на 1/3 — Платону. До его 18-летия распоряжаться ей может опекун, которым является отец Дмитрий Шепелев.
Однако семья Фриске недавно заявила о том, что они собираются продавать квартиру, кадастровая стоимость которой 23 млн 966 тысяч рублей. Бабушка и дедушка при этом не раз говорили на разных ток-шоу о желании отдать свою долю внуку, когда тот станет совершеннолетним. Однако что-то заставило чету Фриске поменять планы. Телеведущий до этого получил от родственников своего сына уведомление об их намерении продать 2/3 в квартире Жанны. Владимир и Ольга предложили Шепелеву выкупить свою часть за 21 млн рублей и сильно завысили цену.
Несмотря на очередные тяжбы с семьёй Фриске, Шепелев при этом продолжает делиться с подписчиками фото своего сына. На днях он опубликовал снимок, на котором Платон и дочь его возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой, Лидия идут в обнимку. Оказалось, что дети очень дружат, они не только ровесники, но и близки по духу, писал NEWS.ru.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
News.ru: последние новости
Госпитализированная экс-жена Аршавина четыре дня находилась в коме Госпитализированная экс-жена Аршавина четыре дня находилась в коме Директор «Ленкома» раскрыл зарплату вдовы Караченцова Директор «Ленкома» раскрыл зарплату вдовы Караченцова Молодая жена Петросяна жёстко ответила на сравнение со Степаненко Молодая жена Петросяна жёстко ответила на сравнение со Степаненко
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Фриске , Мосгорсуд , StarHit , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение