Хирург рекомендовал Гузеевой операцию

Хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности телеведущей Ларисы Гузеевой . Артистка не первый год борется с лишним весом и недавно вновь заметно похудела.

Однако из-за этого у Ларисы «поплыло» лицо. Теперь у телеведущей заметен второй подбородок.

Известный хирург считает, что несколько лет назад Гузеева делала блефаропластику и, возможно, подтяжку кожи. Вдовин рекомендует Гузеевой вновь обратиться за помощью к пластическому хирургу, чтобы исправить овал лица и избавиться от второго подбородка.