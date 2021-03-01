Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Изменившейся Ларисе Гузеевой требуется операция 

Экспресс газета 49 минут назад
Хирург рекомендовал Гузеевой операцию
Фото: Евгения Гусева/КП
Хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности телеведущей Ларисы Гузеевой. Артистка не первый год борется с лишним весом и недавно вновь заметно похудела.
Однако из-за этого у Ларисы «поплыло» лицо. Теперь у телеведущей заметен второй подбородок.
Известный хирург считает, что несколько лет назад Гузеева делала блефаропластику и, возможно, подтяжку кожи. Вдовин рекомендует Гузеевой вновь обратиться за помощью к пластическому хирургу, чтобы исправить овал лица и избавиться от второго подбородка.

"От этой проблемы можно избавиться с помощью аппаратных процедур. Когда человек худеет, появление второго подбородка — не редкость. Гузеевой можно предложить малоинвазивную хирургическую подтяжку «фейс тайт, » которая помогает отлично сократить кожный лоскут. Стоит такая процедура в Москве недешево: около 100 тысяч рублей за одну зону. У Гузеевой видно нависание кожи в области брылей слева и справа, а также второй подбородок. То есть Ларисе требуется проработать три зоны. После этого, если в подбородке останутся жировые отложения, их можно убрать с помощью процедуры липосакции", — цитирует хирурга «Собеседник».

Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Экспресс газета: последние новости
Бывшая жена Аршавина впала в кому в реанимации Бывшая жена Аршавина впала в кому в реанимации Дочь Виталия Соломина оказалась в долговой кабале из-за бывшего мужа Дочь Виталия Соломина оказалась в долговой кабале из-за бывшего мужа Молодая жена Петросяна устроила на публике истерику из-за Степаненко Молодая жена Петросяна устроила на публике истерику из-за Степаненко
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Вдовин , Лариса Гузеева , ИД "Собеседник" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
01:59
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение