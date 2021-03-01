Хирург рекомендовал Гузеевой операцию

Хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности телеведущей Ларисы Гузеевой. Артистка не первый год борется с лишним весом и недавно вновь заметно похудела.
Однако из-за этого у Ларисы «поплыло» лицо. Теперь у телеведущей заметен второй подбородок.
Известный хирург считает, что несколько лет назад Гузеева делала блефаропластику и, возможно, подтяжку кожи. Вдовин рекомендует Гузеевой вновь обратиться за помощью к пластическому хирургу, чтобы исправить овал лица и избавиться от второго подбородка.
"От этой проблемы можно избавиться с помощью аппаратных процедур. Когда человек худеет, появление второго подбородка — не редкость. Гузеевой можно предложить малоинвазивную хирургическую подтяжку «фейс тайт, » которая помогает отлично сократить кожный лоскут. Стоит такая процедура в Москве недешево: около 100 тысяч рублей за одну зону. У Гузеевой видно нависание кожи в области брылей слева и справа, а также второй подбородок. То есть Ларисе требуется проработать три зоны. После этого, если в подбородке останутся жировые отложения, их можно убрать с помощью процедуры липосакции", — цитирует хирурга «Собеседник».