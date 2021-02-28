Абрикосов заявил, что Бузова скучна и надоела публике 

О своих впечатлениях по поводу передачи «Сегодня вечером» Максима Галкина , где участвовала Бузова, он написал в инстаграме.

«Столько получил сообщений видел ли я передачу «Сегодня вечером» Максима Галкина с участием Ольги Бузовой, прям захотелось посмотреть. Испытал испанский стыд, говорит она, а стыдно мне.

Ольга столько лет была ведущей на телевидении и продолжает быть, но так и не научилась себя вести. Потом еще будет кричать, что все ей завидуют. Чему? Платье «Золушки», прическа Дженнифер Лопес, а мозги-то Ольги Бузовой.

Обратите внимание на выражения лиц других гостей передачи, когда Оля открывала рот. Если раньше её приглашали, чтобы посмеяться и пошутить, то сейчас заготовленные перлы не производят эффект. Просто скучно. И очень стыдно за Бузову».

Тертишный неприятно удивлен и чрезмерно завышенной самооценкой телеведущей.

«Сидит рядом с народной артисткой РФ Васильевой и называет себя «гением столетия»! Как только язык не прикусила?! Мама у Бузовой стоматолог, врач, неужели она не видит, что Оле пора уже посещать психолога? Кто-то должен научить Бузову воспринимать себя адекватно».

Фолловеры в основном согласились с мнением Абрикосова. Однако не преминули напомнить, что Ольга Бузова, тем не менее, смогла заработать миллионы.

«Бузова не нравится и не нравилась никогда. Так же ее творчество, и действительно сама не понимает, что несет. Но… нужно отдать ей (или тому, кто ее "продвигает") должное, миллионное состояние у нее, а не у нас, диванных критиков».

Как ранее писал «Рамблер», в 2019 году Бузова и Дава начали встречаться. В январе 2020-го певица объявила, что они расстались.

Она назвала Манукяна чудовищем и обвинила в том, что тот творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял.