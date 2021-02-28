Мама Королевой хочет посмотреть Малахову в глаза 

«Я считаю, произошло что-то аномально-непонятное. Раздутая травля на центральных каналах, которые предоставили эфир мошенницам-аферисткам, не проверив достоверность информации, — это очень странно и противозаконно. Когда я приеду в Москву, хочу лично встретиться с руководством «Первого канала» и с Андрюшей Малаховым. Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза. Может, я что-то не понимаю в жизни, но если ты — друг, то оставайся им до конца. А то как-то все выглядело мерзко именно в его программах. У меня сложилось такое ощущение, будто его продакшен всю эту историю и замутил», — приводит слова Людмилы «Собеседник».