Соседов назвал свадьбу Джигурды и Анисимовой «постановкой» 

«Ему скучно жить рутинно и хочется праздника и яркости. Он создает свой мир сам. Я согласен, что иногда на камеру он перебирает в градусе эпатажа, но он и это отыгрывает, пусть, порой, и переигрывая. Те, кто его знает лично, а я знаю его давно, скажут, что он прекрасный и энергичный друг», — рассказал критик в интервью порталу inforeactor.ru