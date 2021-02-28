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Соседов назвал свадьбу Джигурды и Анисимовой «постановкой» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Соседов назвал свадьбу Джигурды и Анисимовой «постановкой»
Фото: Instagram
Сергей Соседов считает, что тот Джигурда, образ которого слепили СМИ, и Джигурда «настоящий» — два разных человека.
А эпатирует публику актер потому, что не может жить ровно и скучно, без некоего перфоманса. Когда-то он раскрутил это колесо, и теперь уже не может остановиться.

«Ему скучно жить рутинно и хочется праздника и яркости. Он создает свой мир сам. Я согласен, что иногда на камеру он перебирает в градусе эпатажа, но он и это отыгрывает, пусть, порой, и переигрывая. Те, кто его знает лично, а я знаю его давно, скажут, что он прекрасный и энергичный друг», — рассказал критик в интервью порталу inforeactor.ru

И нынешняя свадьба — тоже всего лишь постановка. Пара и не расставалась — Соседов считает, что все это было сделано лишь для привлечения внимания. А вообще у Джигурды отличная семья, в которой царит взаимопонимание.

«На самом деле это интересный, умный и образованный человек. Он знает театр, цитирует стихи. Это в жизни, а на экране у нас образ другого Джигурды. Вот и все. Психически он совершенно нормальный. В частной обстановке вы увидите другого Никиту. Он очень добрый и интересный», — резюмировал Сергей.

Как ранее писал «Рамблер», актер Никита Джигурда заявил, что сыграл важную роль в том, что его коллеге Михаилу Ефремову сократили срок заключения. Об этом он сообщил в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Соседов
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