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Лолита отложила свадьбу из-за боязни нервного срыва 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Лолита отложила свадьбу из-за боязни нервного срыва
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская призналась, что ее шестая свадьба, о которой много писали в прессе, на самом деле не состоялась.
Она отложила ее на неопределенный срок, поскольку сейчас находится не в лучшем состоянии.
У певицы из-за постоянных стрессов и перегрузок начались панические атаки.
А тут еще ей предложили главную роль в спектакле «Женитьба», и она уже находится на грани нервного срыва.
О своем состоянии звезда рассказала в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я полтора месяца каждый день по шесть часов репетировала. У меня реально панические атаки. Моя сумка сейчас похожа на большую аптечку — и я этого не скрываю, — просто до выхода я не могу с этим справиться, хоть убейте», — приводит слова Милявской Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», после развода звезда сбросила более 20 килограммов. Сейчас 57-летней певице не дашь и сорока.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , НТВ
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