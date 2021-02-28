Лолита отложила свадьбу из-за боязни нервного срыва 

Лолита Милявская призналась, что ее шестая свадьба, о которой много писали в прессе, на самом деле не состоялась.

Она отложила ее на неопределенный срок, поскольку сейчас находится не в лучшем состоянии.

У певицы из-за постоянных стрессов и перегрузок начались панические атаки.

А тут еще ей предложили главную роль в спектакле «Женитьба», и она уже находится на грани нервного срыва.

О своем состоянии звезда рассказала в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я полтора месяца каждый день по шесть часов репетировала. У меня реально панические атаки. Моя сумка сейчас похожа на большую аптечку — и я этого не скрываю, — просто до выхода я не могу с этим справиться, хоть убейте», — приводит слова Милявской Экспресс Газета.