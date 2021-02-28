Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Певцов потребовал закрыть «потные» программы Малахова 

Ирина Лебедева 1 час назад
Певцов потребовал закрыть «потные» программы Малахова
Фото: РИА Новости
Дмитрий Певцов выступил за цензурирование культурного контента, который выдают россиянам телевидение, радио, театры и кинотеатры.
Функции контроля должны нести искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи.
Сейчас же режиссеры и продюсеры, по его мнению, делают ставку на низменные человеческие инстинкты.

«Понимаете, эти художники в кавычках занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду, — заявил Певцов журналистам «Слова и дела».

Как ранее писал «Рамблер», актер Дмитрий Певцов опубликовал в Instagram цитату патриарха Алексия II с призывом бороться с врагом внутри себя.
Интернет-пользователей такое предложение рассердило: по их мнению, винить и наказывать «внешних» врагов тоже нужно.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , АЛЕКСИЙ II
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение