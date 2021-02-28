Певцов потребовал закрыть «потные» программы Малахова 

Дмитрий Певцов выступил за цензурирование культурного контента, который выдают россиянам телевидение, радио, театры и кинотеатры.

Функции контроля должны нести искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи.

Сейчас же режиссеры и продюсеры, по его мнению, делают ставку на низменные человеческие инстинкты.

«Понимаете, эти художники в кавычках занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду, — заявил Певцов журналистам «Слова и дела».

Как ранее писал «Рамблер», актер Дмитрий Певцов опубликовал в Instagram цитату патриарха Алексия II с призывом бороться с врагом внутри себя.

Интернет-пользователей такое предложение рассердило: по их мнению, винить и наказывать «внешних» врагов тоже нужно.