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Семенович подает в суд на Быстрова за слова «отрезать сиськи» 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Семенович подаст в суд на Быстрова
Фото: Instagram
Анна Семенович подает в суд иск о защите чести и достоинства.
Она хочет наказать футболиста Владимира Быстрова за хамство.
Быстров в беседе с журналистами во всеуслышание заявил, что Семенович следовало «отрезать сиськи», чтобы не уходить из фигурного катания.
Семенович была в шоке от подобных высказываний. Начиная от того, что подобные заявления вообще недопустимы и заканчивая тем, что это ложь.
Да, у Анны природная генетическая особенность — большая грудь, но к ее уходу из спорта это никакого отношения не имеет.
Свою позицию по данному вопросу Анна высказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

«У меня была травма — повреждение мениска. Мне делали операцию, я очень долго восстанавливалась, а после поняла, что не смогу восстановиться в спорте. Хотя у меня были очень высокие достижения — я была второй в сборной России», — цитируют слова Анны news.ru.

Анна сначала, конечно, ждала от Быстрова извинений. Но так и не дождалась.

«Он взрослый мужчина, семейный. У него самого растет дочь, которая занимается фигурным катанием, и неизвестно, как сложится ее карьера. Почему он вообще обсуждает мою грудь?!», — возмущена звезда.

Сам же футболист сначала даже не мог понять, что обидел девушку.
Адвокат Семенович Майя Шевцова сообщила, что тот долгое время не мог понять сути претензий. Слово «сиськи» он, по его словам использует, «как и все мужики».
Журналистам же Быстров объяснил, что, по его мнению,
девочки, если «у них вырастают сиськи», уже не могут заниматься фигурным катанием, потому что им якобы тяжело «делать прыжки».
Как ранее писал «Рамблер», певица Анна Семенович выложила в Instagram новую фотографию и подверглась резкой критике за использование фильтров.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Владимир Быстров , Анна Семенович , СБОРНАЯ РОССИИ , НТВ
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