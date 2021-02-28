Успенская сделала себе идеальные ягодицы 

На праздновании своего 67-го дня рождения Любовь Успенская выглядела великолепно в черном наряде сложного кроя, который подчеркивал ее точеную фигуру.
Об этом сообщает 5 Канал.
Любовь Залмановна призналась журналистам НТВ, что подправляет недостатки с помощью пластической хирургии.
К примеру, идеальную пятую точку сделал ей ее личный пластический хирург, который, конечно, был в числе почетных гостей именинницы.
«Надул», — пошутила Успенская, обняв врача.
«Мечтали о ней, думали, и она выросла» — пошутил хирург.
Певица не отрицает, что будет продолжать усовершенствовать свое тело. Но и планами делиться на публику не стала.
«Завтра — новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству», — заявила Успенская.
Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская, несмотря на возраст, внешне может дать фору многим молодым.
В 67 лет певица — обладательница великолепной фигуры и моложавого лица.
Она постоянно демонстрирует свои внешние данные на фотографиях и видео на странице в социальной сети.