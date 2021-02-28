Дочь Соломина терзают коллекторы из-за чужого долга 

Анастасия Соломина, дочь покойного актера Виталия Соломина , вынуждена спасаться от коллекторов из-за кредита, который не брала.

Об этом рассказывает телеканал НТВ.

Несколько лет назад бизнесмен Алексей Куценко, замужем за которым она тогда была, взял в банке кредит на 700 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это более 50 миллионов рублей.

Поручителями, по документам, были родители Куценко и Анастасия, на тот момент его жена.

Однако об этой истории женщина узнала только тогда, когда банк стал требовать с нее деньги.

Куценко, как оказалось, кредит не выплатил, да и брак уже расторгнут.

А самое неприятное заключается в том, что Соломина не подписывала никаких документов и поручительницей не была.

Анастасия утверждает, что ее подписи на договоре поддельные.

Это доказывает специально проведенная почерковедческая экспертиза. Соломина обратилась в полицию.

Н о пока суть да дело, коллекторы продолжают требовать с Анастасии деньги. Женщина подала в суд, чтобы отстоять свои права.