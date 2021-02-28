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Москва

Дочь Соломина терзают коллекторы из-за чужого долга 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Соломина терзают коллекторы из-за чужого долга
Фото: Instagram
Анастасия Соломина, дочь покойного актера Виталия Соломина, вынуждена спасаться от коллекторов из-за кредита, который не брала.
Об этом рассказывает телеканал НТВ.
Несколько лет назад бизнесмен Алексей Куценко, замужем за которым она тогда была, взял в банке кредит на 700 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это более 50 миллионов рублей.
Поручителями, по документам, были родители Куценко и Анастасия, на тот момент его жена.
Однако об этой истории женщина узнала только тогда, когда банк стал требовать с нее деньги.
Куценко, как оказалось, кредит не выплатил, да и брак уже расторгнут.
А самое неприятное заключается в том, что Соломина не подписывала никаких документов и поручительницей не была.
Анастасия утверждает, что ее подписи на договоре поддельные.
Это доказывает специально проведенная почерковедческая экспертиза. Соломина обратилась в полицию.
Н о пока суть да дело, коллекторы продолжают требовать с Анастасии деньги. Женщина подала в суд, чтобы отстоять свои права.
Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что народный артист России и принадлежащая ему фирма «Филипп Киркоров продакшен» задолжали латвийскому банку «ABLV Bank, AS» почти 140 миллионов рублей.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Виталий Соломин , НТВ
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