Барановская похвасталась подводной спальней 

Юлия Барановская с детьми отдыхает на Мальдивах. Телеведущая не экономит на отдыхе — она арендует шикарную виллу с «изюминкой» — некоторые помещения апартаментов находятся под водой.
Стоимость аренды виллы составляет 150 тысяч рублей в сутки.
Экзотическим комнатам Юлия посвятила пост и несколько фотографий в инстаграме.
«У нас в отеле есть вилла The Muraka — огромная, белая, построенная прямо в океане, а изюминка ее — спальня под водой. Лежишь в кровати, а вокруг тебя плавают рыбки. В гардеробной и ванной комнате тоже стеклянные стены, так что можно наблюдать за подводными жителями все время», — написала она в микроблоге.
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе.
Телеведущая стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка.