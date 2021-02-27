Барановская похвасталась подводной спальней 

«У нас в отеле есть вилла The Muraka — огромная, белая, построенная прямо в океане, а изюминка ее — спальня под водой. Лежишь в кровати, а вокруг тебя плавают рыбки. В гардеробной и ванной комнате тоже стеклянные стены, так что можно наблюдать за подводными жителями все время», — написала она в микроблоге.