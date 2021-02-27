Лядовой, госпитализированной с ковидом, стало лучше 

Возраст сам по себе солидный, а тут еще коронавирус в тяжелой форме.

Народную артистку экстренно госпитализировали в связи с ухудшением состояния. КТ показала 75% поражение легких.

Представитель Лядовой, Виталий Мирошников, сообщил, что вчера артистке было совсем плохо, но, к счастью, пошла положительная динамика и сегодня ей лучше.

«Сегодня стало лучше. Вчера действительно, караул можно было кричать. Сегодня она попросила покушать. Хлебушка попросила. Лучшей ей стало», — рассказал Мирошников 5 Каналу.

Как ранее писал «Рамблер», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих победила коронавирус и выписана из больницы домой/

На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая стремительно развивалась.

Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации.