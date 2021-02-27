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Лядовой, госпитализированной с ковидом, стало лучше 

Ирина Лебедева 1 час назад
Лядовой, госпитализированной с ковидом, стало лучше
Фото: РИА Новости
Людмиле Лядовой, композитору, пианистке, певице — 95 лет.
Возраст сам по себе солидный, а тут еще коронавирус в тяжелой форме.
Народную артистку экстренно госпитализировали в связи с ухудшением состояния. КТ показала 75% поражение легких.
Представитель Лядовой, Виталий Мирошников, сообщил, что вчера артистке было совсем плохо, но, к счастью, пошла положительная динамика и сегодня ей лучше.

«Сегодня стало лучше. Вчера действительно, караул можно было кричать. Сегодня она попросила покушать. Хлебушка попросила. Лучшей ей стало», — рассказал Мирошников 5 Каналу.

Как ранее писал «Рамблер», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих победила коронавирус и выписана из больницы домой/
На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая стремительно развивалась.
Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Людмила Лядова
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