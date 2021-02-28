Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым ковидом

Народная артистка РСФСР, певица, пианистка и композитор Людмила Лядова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в московскую Городскую клиническую больницу № 52. Об этом сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко

Она уточнила, что 95-летняя Лядова лежит в терапевтическом отделении, она не в реанимации. Слова Горбенко передает РИА Новости

Лядова родилась в Свердловске 29 марта 1925 года в семье профессиональных музыкантов. В 1948-м она окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 годы выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой

Лядова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За освоение целинных земель». Она является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, а также премии Российского Союза Молодежи. В 2015 году она стала Почетным гражданином Свердловской области.