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Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом 

Профиль и ещё 2 29 минут назад
Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым ковидом
Фото: ©ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев
Народная артистка РСФСР, певица, пианистка и композитор Людмила Лядова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в московскую Городскую клиническую больницу № 52. Об этом сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко.
Она уточнила, что 95-летняя Лядова лежит в терапевтическом отделении, она не в реанимации. Слова Горбенко передает РИА Новости.
Лядова родилась в Свердловске 29 марта 1925 года в семье профессиональных музыкантов. В 1948-м она окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 годы выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.
Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Юрий Богатиков, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Клавдия Шульженко и другие.
Лядова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За освоение целинных земель». Она является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, а также премии Российского Союза Молодежи. В 2015 году она стала Почетным гражданином Свердловской области.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Гелена Великанова , Галина Горбенко , Юрий Богатиков , Эдуард Хиль , Нина Пантелеева , Людмила Лядова , Эдита Пьеха , Людмила Зыкина , Клавдия Шульженко , РИА Новости , Москва
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