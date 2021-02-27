Сына Яковлевой обозвали живодером 

Он вместе со своей девушкой решили взять из приюта четырех котиков. Но что-то пошло не так.

Девушка-волонтер обвинила Дениса в живодерстве. Она заявила, что молодой мужчина лупит котов, если они его не слушаются.

Шальных, узнав об этом написал ей несколько нелицеприятных сообщений. Разгорелся скандал.

Денису пришлось объяснить, что он обругал свою оппонентку из-за того, что та обнародовала его телефон и адрес.

«Какая-то дурная ситуация. Я могу принять все, и даже согласиться, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины», — приводит слова Дениса teleprogramma.pro

Как ранее сообщал «Рамблер», Денис Шальных начал постепенно сводить татуировки с лица.