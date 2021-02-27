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Жаловавшийся на безденежье Агутин отдыхает на Майами 

Ирина Лебедева 1 час назад
Жаловавшийся на безденежье Агутин отдыхает на Майами
Фото: Instagram
Леонид Агутин, ранее жаловавшийся на обнищание из-за коронавирусных ограничений, отдыхает вместе с супругой Анжеликой Варум в Майами.
Об этом рассказал ФАН журналист Отар Кушанашвили.
Противостояние между Кушанашвили и Агутиным началось после того, как Отар выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о доходах якобы обедневших звезд российского шоу-бизнеса в период карантинов.
По словам журналиста, доходы — многомиллионные.
Среди героев ролика был и Леонид Агутин.
Позднее певец написал ответ Кушанашвили в соцсети. Он заявил, что дела были столь плохи, что он не мог даже платить зарплату своему коллективу.
В свою очередь Отар обнародовал стоимость отдыха Агутина.

"Ты же говорил, что концы с концами не можешь свести?! Теперь стоишь, красивый, в шортах, в Майами", — саркастически написал журналист.

Он назвал и цифры. Только аренда частного самолета обошлась Агутину в 70 тысяч долларов, а 6-спальный номер стоил порядка 12 тысяч долларов в сутки.
Как ранее писал «Рамблер», любовь к музыке Леониду привил отец. Николай Петрович Агутин в свои молодые годы пел в ВИА «Голубые гитары», был лауреатом конкурса «Братиславская лира».
Позже он успел поработать администратором в группах Стаса Намина, в группах «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры».
А в 2018 году 83-летний Николай Петрович попал в финал шоу «Голос 60+».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Отар Кушанашвили , Стас Намин
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