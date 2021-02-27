Жаловавшийся на безденежье Агутин отдыхает на Майами 

Об этом рассказал ФАН журналист Отар Кушанашвили

Противостояние между Кушанашвили и Агутиным началось после того, как Отар выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о доходах якобы обедневших звезд российского шоу-бизнеса в период карантинов.

По словам журналиста, доходы — многомиллионные.

Среди героев ролика был и Леонид Агутин.

Позднее певец написал ответ Кушанашвили в соцсети. Он заявил, что дела были столь плохи, что он не мог даже платить зарплату своему коллективу.

В свою очередь Отар обнародовал стоимость отдыха Агутина.

"Ты же говорил, что концы с концами не можешь свести?! Теперь стоишь, красивый, в шортах, в Майами", — саркастически написал журналист.

Он назвал и цифры. Только аренда частного самолета обошлась Агутину в 70 тысяч долларов, а 6-спальный номер стоил порядка 12 тысяч долларов в сутки.

Как ранее писал «Рамблер», любовь к музыке Леониду привил отец. Николай Петрович Агутин в свои молодые годы пел в ВИА «Голубые гитары», был лауреатом конкурса «Братиславская лира».

Позже он успел поработать администратором в группах Стаса Намина , в группах «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры».