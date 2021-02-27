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Миронова впервые после смерти матери вышла в соцсети 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Миронова впервые после смерти матери вышла в соцсети
Фото: РИА Новости
Мария Миронова только что похоронила мать — заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову.
У матери с дочерью были очень хорошие, теплые отношения и случившееся несчастье буквально подкосило актрису.
Некоторое время Мария не обновляла странички своего инстаграма.
Но наконец она опубликовала пост благодарности — обращение ко всем тем людям, кто помог ей с организацией траурных мероприятий, памятных телепередач и просто дружески поддерживал добрыми словами.

«Спасибо вам огромное, за море любви и поддержки в эти, пожалуй, самые скорбные дни моей жизни! Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев! Спасибо ОГРОМНОЕ моему родному театру Ленком и лично Марку Борисовичу Варшаверу за такую огромную помощь в организации похорон. Спасибо любимому фонду "Артист", лично Оленьке Каталиной! Спасибо Огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением!», — написала звезда в микроблоге.

Как ранее сообщал «Рамблер», Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы.
Могила Градовой расположена по соседству с могилами Валентина Гафта, Сергея Юрского, Дмитрия Брусникина.
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Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Дмитрий Брусникин , Мария Миронова , Андрей Малахов , Сергей Юрский , Екатерина Градова
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