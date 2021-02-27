Миронова впервые после смерти матери вышла в соцсети 

«Спасибо вам огромное, за море любви и поддержки в эти, пожалуй, самые скорбные дни моей жизни! Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев! Спасибо ОГРОМНОЕ моему родному театру Ленком и лично Марку Борисовичу Варшаверу за такую огромную помощь в организации похорон. Спасибо любимому фонду "Артист", лично Оленьке Каталиной! Спасибо Огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением!», — написала звезда в микроблоге.