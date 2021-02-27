Полина Гагарина рассказала о съемках обнаженной

— Это срам, конечно. Но это не я, это совершенно другой образ, я к ней не имею никакого отношения. Это не я, а моя героиня. Но она такая, моя героиня! Как не стыдно вообще! — шутя рассказала Гагарина в эфире шоу «Вечерний Ургант».