Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Голый Панин призвал всех радоваться жизни 

Ирина Лебедева 1 час назад
Голый Панин призвал всех радоваться жизни
Фото: РИА Новости
Скандальный актер Алексей Панин теперь живет в Испании.
Сейчас там тепло и солнечно. Алексей пришел на берег моря, нашел подходящий каменный уступ, разделся и устроился загорать.
На фотографии Алексей сидит голышом на скале на фоне моря и простирает руки к небу.

«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги.

Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту», — поделился своей жизненной философией Панин.

Как ранее сообщал «Рамблер», Панин рассказал, что монтаж его режиссерского дебюта — фильма «Я вернулся» — завершен.
В картине вместе с Джигурдой и Паниным также снялись звезда «Кадетства» Александр Головин и актер из «Зеленого слоника» Владимир Епифанцев.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Александр Головин , Владимир Епифанцев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение