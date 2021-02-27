Голый Панин призвал всех радоваться жизни 

Скандальный актер Алексей Панин теперь живет в Испании.
Сейчас там тепло и солнечно. Алексей пришел на берег моря, нашел подходящий каменный уступ, разделся и устроился загорать.
На фотографии Алексей сидит голышом на скале на фоне моря и простирает руки к небу.
«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги.
Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.
Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту», — поделился своей жизненной философией Панин.
Как ранее сообщал «Рамблер», Панин рассказал, что монтаж его режиссерского дебюта — фильма «Я вернулся» — завершен.
В картине вместе с Джигурдой и Паниным также снялись звезда «Кадетства» Александр Головин и актер из «Зеленого слоника» Владимир Епифанцев.