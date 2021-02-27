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К Алибасову переезжает жить мать его сына 

Ирина Лебедева 28 минут назад
К Алибасову переезжает жить мать его сына
Фото: РИА Новости
Елена Уронич, экс-возлюбленная Бари Алибасова и мама Бари Алибасова — младшего, собирается переехать в Калининград, куда продюсера привезли на реабилитацию.
Елена — человек непубличный, поэтому известно о ней немного, — рассказывают news.ru.
Известно лишь, что у нее в свое время был достаточно серьезный роман с Алибасовым, родился ребенок. Но совместная жизнь не сложилась, по слухам, бывшие любовники не виделись уже четверть века.

«Произойдёт великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни», — прокомментировал ситуацию Алибасов-младший.

Как ранее писал «Рамблер», сын продюсера рассказал журналистам, почему его отец оказался на больничной койке.
Он отметил, что после новогодних каникул Алибасов попал в реанимацию.
Все потому, что ему строго-настрого запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты, а он нарушил оба запрета.
В итоге у продюсера нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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