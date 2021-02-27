Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пластические операции Манукяна эксперт оценил в 1,5 млн рублей 

Ирина Лебедева 1 час назад
Пластические операции Манукяна оценили в 1,5 млн рублей
Фото: Instagram
После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян решил улучшить себя. Блогер лег в больницу, где ему сделали сразу несколько пластических операций.
Пластический хирург Фархат Мамедов рассказал «Слову и Делу» об особенностях клиники, в которой оперировали Даву, о стоимости пластики и противопоказаниях по здоровью.

«У Тимура Хайдарова, хирурга, у которого оперировался Манукян, достаточно высокие расценки. Я думаю, что весь комплекс операций обошелся ему в 1,2 млн рублей, может даже в 1,5 миллиона».

Хирург объяснил, что после операций восстановление организма происходит в течение последующих нескольких недель, максимальный срок — 3 месяца.

«Таким пациентам рекомендуют ограничить физические нагрузки в течение полутора месяцев после операции. На протяжении этого времени им нужно носить специальное белье и корсет. Питание, естественно, тоже должно контролироваться, после операции нельзя пойти в ближайшую бургерную».

Пользователи сети несколько удивлены тем, что Дава вообще затеял подобный улучшайзинг.
Врач тоже не уверен, что молодому здоровому мужчине стоило прибегать к столь кардинальным мерам.

«Мне кажется, это либо глупость, либо хайп. Я знаю многих людей в его возрасте, которые просто занимаются собой и достигают лучших результатов, чем после операций. Пластическая хирургия, в особенности если говорить о липосакции и контурировании — это, в основном, для ленивых.

В его возрасте нет никаких препятствий для того, чтобы самостоятельно избавиться от лишнего веса. Тем более, что избыточного веса у него было не так много».

Как ранее писал «Рамблер», Давид Манукян, которого Ольга Бузова обвинила в том, что он ее бил и гулял налево, до сих пор не давал комментариев о случившемся. впервые высказался по поводу этой информации.
И вот Давид заявил, что он никогда не поднимал руку на любимую, а также не изменял ей.
Его слова озвучил в видеоролике его знакомый, блогер Приятный Ильдар.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Давид Манукян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение