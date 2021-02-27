Пластические операции Манукяна оценили в 1,5 млн рублей

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян решил улучшить себя. Блогер лег в больницу, где ему сделали сразу несколько пластических операций.

Пластический хирург Фархат Мамедов рассказал «Слову и Делу» об особенностях клиники, в которой оперировали Даву, о стоимости пластики и противопоказаниях по здоровью.

«У Тимура Хайдарова, хирурга, у которого оперировался Манукян, достаточно высокие расценки. Я думаю, что весь комплекс операций обошелся ему в 1,2 млн рублей, может даже в 1,5 миллиона».

Хирург объяснил, что после операций восстановление организма происходит в течение последующих нескольких недель, максимальный срок — 3 месяца.

«Таким пациентам рекомендуют ограничить физические нагрузки в течение полутора месяцев после операции. На протяжении этого времени им нужно носить специальное белье и корсет. Питание, естественно, тоже должно контролироваться, после операции нельзя пойти в ближайшую бургерную».

Пользователи сети несколько удивлены тем, что Дава вообще затеял подобный улучшайзинг.

Врач тоже не уверен, что молодому здоровому мужчине стоило прибегать к столь кардинальным мерам.

«Мне кажется, это либо глупость, либо хайп. Я знаю многих людей в его возрасте, которые просто занимаются собой и достигают лучших результатов, чем после операций. Пластическая хирургия, в особенности если говорить о липосакции и контурировании — это, в основном, для ленивых.

В его возрасте нет никаких препятствий для того, чтобы самостоятельно избавиться от лишнего веса. Тем более, что избыточного веса у него было не так много».

Как ранее писал «Рамблер», Давид Манукян, которого Ольга Бузова обвинила в том, что он ее бил и гулял налево, до сих пор не давал комментариев о случившемся. впервые высказался по поводу этой информации.

И вот Давид заявил, что он никогда не поднимал руку на любимую, а также не изменял ей.

Его слова озвучил в видеоролике его знакомый, блогер Приятный Ильдар.