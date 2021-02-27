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Москва

В Ленкоме платят зарплату Поргиной, которая нигде не играет 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Директор «Ленкома» назвал зарплату вдовы Караченцова
Фото: ТАСС
Марк Варшавер, директор Театра «Ленком», рассказал порталу teleprogramma.pro о том, как театр помогает своим актерам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
К примеру, с 2005 года (тогда случилось ДТП, после которого Караченцов уже не мог выходить на сцену) до 2108 года, когда он ушел из жизни, ему и его супруге начислялась зарплата в 200 тысяч рублей в месяц.
Довольствие от «Ленкома» Людмила Поргина получает и сейчас.

«Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушел из жизни. И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает зарплату. Поргина не сказала спасибо. Но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать», — сообщил Варшавер.

Но Поргина — не исключение.

«Людмила Зорина, жена Олега Янковского. Она получает зарплату до сих пор. Ванда Владимировна Леонова, жена Евгения Павловича Леонова. Она лет восемь не приходит, болеет, но мы ей платим. И до этого получал Всеволод Дмитриевич Ларионов. Он не работал несколько лет, но ему платили. Это святое, благо, это надо делать. И я хочу, чтобы другие театры брали пример с нас», — заявил директор театра.

Как ранее писал «Рамблер», актриса Людмила Поргина переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 и уезжает за границу.
Поргина переболела ковидом и уезжает за границу
Через три месяца она намерена сделать прививку, а вскоре поедет на отдых в Дубай.
По возвращении оттуда она станет планировать поездку в Танзанию — Поргина мечтает побывать там на водопадах и увидеть львов в дикой природе.
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Шоу-бизнес , Олег Янковский , Людмила Поргина , Людмила Зорина , Всеволод Ларионов , Евгений Леонов
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