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Рудинштейн уверен в связях Цивина и Дрожжиной с криминалом 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Рудинштейн уверен в связях Цивина и Дрожжиной с криминалом
Фото: РИА Новости
Марк Рудинштейн уверен, что Михаил Цивин давно был связан с преступным миром, и супругу свою, Наталью Дрожжину, ввел в криминальное общество.
Речь идет о связи Дрожжиной с любовником дочки Брежнева, «бриллиантовым королем», артистом цирка Борисом Буряцэ.
Кроме того, ещё в начале 80-х Дрожжина смогла каким-то образом приобрести две элитные квартиры в центре Москвы.
Там жил Буряцэ, а также многие деятели культуры и искусства.

«Цивин уже давно влез в преступный мир, связанный с бриллиантами. И подтолкнул Дрожжину в артистический круг для того, чтобы она стала чуть ли не президентом Гильдии киноактеров. Там можно было узнавать многие актерские тайны», — приводит слова продюсера teleprogramma.pro.

Марк Рудинштейн уверен, что так долго проворачивать мошеннические схемы Цивин и Дрожжина могли лишь под прикрытием серьезных криминальных авторитетов, у которых, в свою очередь, есть поддержка во властных структурах.

«Вообще, о Михаиле Цивине можно говорить много. Например, о том, что он называл себя помощником депутата. А дальше рассуждайте, что все депутаты имеют поддержку преступной группировки. Дело даже дошло до того, что однажды мы с Цивиным подрались на телевидении. Он мог бы меня убить, если бы не промахнулся», — сообщил Рудинштейн.

Как ранее писал «Рамблер», следователи выяснили, что Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей.
После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.
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Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Михаил Цивин
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