Харламову сделали операцию на позвоночнике 

Гарик Харламов рассказал во время съемок шоу Comedy Club на ТНТ, что перенес операцию на позвоночнике.

Так он объяснил ситуацию, когда его соведущий, Павел Воля , вынес на сцену кресло, чтобы Гарику не пришлось все время быть на ногах. Об этом рассказал СтарХит.

«У нас старый человек, которому недавно прострелило спину», — сказал Воля.

«Да, мне операцию сделали…» — уточнил Харламов.

Харламов не стал делиться подробностями случившегося, а просто заверил зрителей, что сейчас с ним уже «все хорошо».

Харламов не старается изображать «железного» человека, и делится с публикой информацией о состоянии здоровья.

Он уже говорил о борьбе с геморроем и камнями в почках. Свои болячки юморист приписывает осложнениям от сидячего образа жизни.

Как ранее писал «Рамблер», комик Гарик Харламов обиделся на актера Алексея Панина после его интервью для Youtube-проекта «Алена, блин!»

В интервью Панин заявил, что не «хоронит себя как актера», а просто «не хочет стоять рядом с Гариком „Бульдогом“ Харламовым и „балалаечником“ Слепаковым».