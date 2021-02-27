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Москва

Харламову сделали операцию на позвоночнике 

Ирина Лебедева 1 час назад
Харламову сделали операцию на позвоночнике
Фото: РИА Новости
Гарик Харламов рассказал во время съемок шоу Comedy Club на ТНТ, что перенес операцию на позвоночнике.
Так он объяснил ситуацию, когда его соведущий, Павел Воля, вынес на сцену кресло, чтобы Гарику не пришлось все время быть на ногах. Об этом рассказал СтарХит.

«У нас старый человек, которому недавно прострелило спину», — сказал Воля.

«Да, мне операцию сделали…» — уточнил Харламов.

Харламов не стал делиться подробностями случившегося, а просто заверил зрителей, что сейчас с ним уже «все хорошо».
Харламов не старается изображать «железного» человека, и делится с публикой информацией о состоянии здоровья.
Он уже говорил о борьбе с геморроем и камнями в почках. Свои болячки юморист приписывает осложнениям от сидячего образа жизни.
Как ранее писал «Рамблер», комик Гарик Харламов обиделся на актера Алексея Панина после его интервью для Youtube-проекта «Алена, блин!»
В интервью Панин заявил, что не «хоронит себя как актера», а просто «не хочет стоять рядом с Гариком „Бульдогом“ Харламовым и „балалаечником“ Слепаковым».
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Павел Воля , Алексей Панин , StarHit
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