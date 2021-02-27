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Апина рассказала о смерти Насырова 

Елена Прошина 32 минуты назад
Апина рассказала о смерти Насырова
Фото: Википедия
Певица Алена Апина заявила, что ее друг и коллега Мурат Насыров страдал от невостребованности. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.
Как писал «Рамблер», в ночь на 20 января 2007 года 37-летний Насыров упал с балкона своей московской квартиры. От полученных травм он скончался на месте. По одной из версий, певец переживал тяжелую депрессию и покончил с собой.
Апина рассказала, что они не только работали вместе, но и дружили семьями. О его гибели она узнала из новостей.

«Мы с Муратом уже не работали какое-то время. Последний раз я его видела, когда [его жена — прим.ред.] Наташа была беременна и у них должен был родиться сын Аким. Они были такие счастливые, такие веселые, молодые, полные жизни. Поэтому в то, что произошло позже, было сложно поверить», — отметила певица.

Случившееся с Насыровым она назвала «издержками профессии».

«В тот момент, когда все это происходило, он был очень потерянный. Он писал свою музыку и очень хотел, чтобы его услышали, поняли. А это не всегда бывает так, как ты хочешь, практически никогда не бывает. Он был не востребован», — рассказала Апина.

Она добавила, что сын Насырова Аким стал прекрасным музыкантом.

«Красавчик, папу переплюнул», — заключила певица.

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Шоу-бизнес , Алена Апина , Мурат Насыров
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