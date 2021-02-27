Россиянки оценили старшего сына Меладзе 

Сын певца Валерия Меладзе Константин — красавец. Такое мнение высказали пользователи инстаграма.

Константин, как сообщал «Рамблер», — старший сын Меладзе и его жены певицы Альбины Джанабаевой. Сегодня ему исполнилось 17 лет. В первой половине дня Меладзе-старший разместил в своем инстаграме фотографию с Константином.

На ней они в похожей одежде (темные брюки, белая рубашка, галстук) сидят на диване, закинув правую ногу на левую, смотрят в камеру и улыбаются. В подписи к снимку певец сообщил, что у его сына сегодня день рождения, назвал его целеустремленным и последовательным и высказал мнение, что, будь и он таким в 17 лет, то многого бы добился.

«Сейчас бы замуж за сына Меладзе, а не вот это вот все», — написала в комментариях одна из пользовательниц социальной сети.

Некоторые другие назвали Константина красивым и сильно похожим на отца и пожелали ему и всей его семье здоровья, счастья, благополучия и успехов.

В 1989 году Меладзе-старший женился на Ирине Малухиной. Они завели трех дочерей. В первой половине 2000-х певец познакомился с Джанабаевой. В 2004-м она родила ему Константина. Жена узнала об этом некоторое время спустя. Меладзе и Малухина пытались сохранить брак, но в 2014-м все же развелись. В том же году певец женился на Джанабаевой, и она родила ему второго сына Луку.