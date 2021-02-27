Сергей Зверев взволновал народ визитом в Госдуму 

Стилист, экоактивист Сергей Зверев посетил Госдуму и спросил своих подписчиков в Instagram, от какой партии ему стоит выдвигаться в депутаты.

Поклонники певца одобрили его планы и оставили под фото из Госдумы более тысяч комментариев с советами. В основном Звереву рекомендовали создать собственную партию или стать самовыдвиженцем.

«Только не от Единой России», — написала @tatianafishich (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

« [Создайте] свою партию во благо Бурятии, природы защиты, культуры», — предложила @nkaratueva.

«Партия — Байкал», — написала @mubarakovna88.

«Оппозиция?…» — отметила @tatiana_denisenko_.

Как сообщал «Рамблер», в марте 2019 года Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства в Култуке (его родном поселке) завода по розливу байкальской воды. Строительство велось с участием китайских инвесторов.

После пикета на Зверева составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему 15 тысяч рублей штрафа. Позже стилист устраивал похожие акции на берегу Байкала.

Строительство завода в итоге заморозили, а в феврале 2021 года общественники рассказали, что постройки окончательно снесли.

О планах баллотироваться в Госдуму Зверев рассказал в январе 2021-го. Он планирует заняться вопросами экологии, природопользования, туристических и этнокультурных проектов, а также добиваться доступной мобильной связи для Бурятии.