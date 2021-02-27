Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сергей Зверев взволновал народ визитом в Госдуму 

Елена Прошина 1 час назад
Сергей Зверев взволновал народ визитом в Госдуму
Фото: РИА Новости
Стилист, экоактивист Сергей Зверев посетил Госдуму и спросил своих подписчиков в Instagram, от какой партии ему стоит выдвигаться в депутаты.
Поклонники певца одобрили его планы и оставили под фото из Госдумы более тысяч комментариев с советами. В основном Звереву рекомендовали создать собственную партию или стать самовыдвиженцем.

«Только не от Единой России», — написала @tatianafishich (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

« [Создайте] свою партию во благо Бурятии, природы защиты, культуры», — предложила @nkaratueva.

«Партия — Байкал», — написала @mubarakovna88.

«Оппозиция?…» — отметила @tatiana_denisenko_.

Как сообщал «Рамблер», в марте 2019 года Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства в Култуке (его родном поселке) завода по розливу байкальской воды. Строительство велось с участием китайских инвесторов.
После пикета на Зверева составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему 15 тысяч рублей штрафа. Позже стилист устраивал похожие акции на берегу Байкала.
Строительство завода в итоге заморозили, а в феврале 2021 года общественники рассказали, что постройки окончательно снесли.
О планах баллотироваться в Госдуму Зверев рассказал в январе 2021-го. Он планирует заняться вопросами экологии, природопользования, туристических и этнокультурных проектов, а также добиваться доступной мобильной связи для Бурятии.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Единая Россия , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение