«Климакс отсрочен»: Нагиев высмеял себя и Бондарчука 

На снимке, который появился в аккаунте Нагиева, он изображён с предельно серьёзным выражением лица. Голову на плечо в этот момент ему положил Бондарчук и скорчил гримасу.

«Семья староверов. Счастье любит тишину. Поэтому фотка без звука. Приятные мужчины. И талант отточен, и климакс отсрочен. Пока только верхняя часть. Над нижней ведутся работы», — написал Нагиев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики телеведущего оценили юмор кумира. Многие подхватили настрой Нагиева, в первую очередь обратив внимание на «прически» звёзд.

«Яйца Фаберже)», — написал пользователь под ником sramota_fm.

«Ещё Гошы Куценко не хватает», — отметил sharonovavalentin.

«Двое из ларца», — написала vladimirovna8632.