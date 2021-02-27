«Климакс отсрочен»: Нагиев высмеял себя и Бондарчука 

Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram совместное ото с режиссером Фёдором Бондарчуком и снабдил его юмористическим комментарием. Подписчики подхватили настрой телеведущего.
На снимке, который появился в аккаунте Нагиева, он изображён с предельно серьёзным выражением лица. Голову на плечо в этот момент ему положил Бондарчук и скорчил гримасу.
«Семья староверов. Счастье любит тишину. Поэтому фотка без звука. Приятные мужчины. И талант отточен, и климакс отсрочен. Пока только верхняя часть. Над нижней ведутся работы», — написал Нагиев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики телеведущего оценили юмор кумира. Многие подхватили настрой Нагиева, в первую очередь обратив внимание на «прически» звёзд.
«Яйца Фаберже)», — написал пользователь под ником sramota_fm.
«Ещё Гошы Куценко не хватает», — отметил sharonovavalentin.
«Двое из ларца», — написала vladimirovna8632.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Нагиев подколол Светлану Лободу на шоу «Голос». Телеведущий вступился за участницу конкурса Алису Щербань, не прошедшую отбор, отметив, что даже «пожилая» наставница проекта Светлана Лобода начала танцевать под ее песню.