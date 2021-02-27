Звезда российских сериалов стал жертвой мошенников 

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По данным телеканала, преступники позвонили 76-летнему актеру и представились сотрудниками банка. Они заявили Михайлову, что его деньги находятся под угрозой, и благодаря этому выведали данные его карты.

После разговора с мошенниками с карты актера сняли 268 911 рублей. Полицейские начали проверку.

Как сообщал „Рамблер“, ранее несколько артистов пожаловались на кражу денег с банковских карт.

Актер „Ленкома“ Алексей Жеребцов рассказал, что мошенник действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, вошел в доверие и выведал реквизиты и защитные коды. После этого звонка со счета актера пропали 165 тысяч рублей.

У актрисы Марии Бердинских мошенники похитили около 80 тысяч рублей. Преступник позвонил Бердинских, представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается вывести с ее счета деньги. Актриса заявила, что никаких переводов не совершала, и согласилась выполнить указания собеседника, чтобы „остановить операцию“.