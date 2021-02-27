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Москва

Звезда российских сериалов стал жертвой мошенников 

Елена Прошина 32 минуты назад
Звезда российских сериалов стал жертвой мошенников
Фото: kino-teatr.ru
В Москве банковские мошенники похитили у актера Алексея Михайлова («Ранетки», «Балабол, „Марьина роща“) 269 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, преступники позвонили 76-летнему актеру и представились сотрудниками банка. Они заявили Михайлову, что его деньги находятся под угрозой, и благодаря этому выведали данные его карты.
После разговора с мошенниками с карты актера сняли 268 911 рублей. Полицейские начали проверку.
Как сообщал „Рамблер“, ранее несколько артистов пожаловались на кражу денег с банковских карт.
Актер „Ленкома“ Алексей Жеребцов рассказал, что мошенник действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, вошел в доверие и выведал реквизиты и защитные коды. После этого звонка со счета актера пропали 165 тысяч рублей.
У актрисы Марии Бердинских мошенники похитили около 80 тысяч рублей. Преступник позвонил Бердинских, представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается вывести с ее счета деньги. Актриса заявила, что никаких переводов не совершала, и согласилась выполнить указания собеседника, чтобы „остановить операцию“.
Актриса Олеся Железняк (»Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Сваты») обратилась в полицию из-за кражи 50 тысяч рублей с ее банковской карты.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Бердинских , Алексей Жеребцов , Олеся Железняк , Алексей Михайлов
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