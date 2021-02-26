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Москва

Кушанашвили рассказал о войне с Пугачевой 

Елена Прошина 25 минут назад
Кушанашвили рассказал о конфликте с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Журналист Отар Кушанашвили заявил, что из-за конфликта с певицей Аллой Пугачевой его чуть не изгнали из профессии. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион», анонс выпуска опубликован на YouTube.
Журналист поделился воспоминаниями о том периоде и проблемах, которые у него начались из-за войны с Пугачевой.

«Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — процитировал он одно из посланий того времени.

Певица решила добиться наказания Кушанашвили за клевету, хотя и до этого, и после не конфликтовала с журналистами открыто.

«Я еще не успел проснуться, а уже был уволен отовсюду. Я был ублюдком, который хотел моментальной славы», — вспомнил Кушанашвили.

В итоге ему пришлось молить певицу о прощении.
Как писал «Рамблер», летом 1997 года Пугачева и Кушанашвили встретились в суде. По данным «Коммерсанта», певица обратилась в прокуратуру из-за рассказа журналиста о потасовке, которая якобы произошла между ними. Пугачева назвала это ложью, против Кушанашвили возбудили уголовное дело о клевете.
Кушанашвили призвал себя виновным в суде и объяснил, что солгал, так как «впал в кураж». Пугачева согласилась отказаться от претензий к журналисту и выдвинула два условия — чтобы он еще раз принес ей извинения и поцеловал руку. Этим в итоге и закончилось дело.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Генпрокуратура РФ
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