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Брежнева ответила на издевки из-за отношений со «стариком» 

Елена Прошина 1 час назад
Брежнева ответила на издевки из-за отношений со «стариком»
Фото: РИА Новости
Певица Вера Брежнева предположила, что люди, которые критикуют ее отношения с композитором Константином Меладзе, не могут найти себе партнера. Артистка обменялась с комментаторами колкостями на своей странице в Instagram.
Брежнева опубликовала отрывок живого концерта, где она исполнила песню «Любовь спасет мир».

«Жила-была девушка золотистые косы жила-была со стариком и пела лохам про любовь», — так переделал песню комментатором под ником @novikovv_official_ (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Юрочка, вам не дают? Или в чём дело?» — так ответила на это Брежнева.

Пользовательница @nina_kisel написала, что у Брежневой «нет ни голоса, ни слуха».

«Какое-то весенние обострение? Почему-то гадости сегодня пишут только зрелые женщины…. или одинокие мужчины…» — отметила в ответ певица.

Как сообщал «Рамблер», Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии. Их разница в возрасте — 19 лет. У композитора есть трое детей от первого брака, у певицы — две дочери.
Позже в интервью http://gordonua.com/interview/tv_full/konstantin-meladze-mne-bylo-pofig-kak-ya-vyglyazhu-gde-otdyhayu-chto-em-vera-brezhneva-dala-mne-pendelya-i-razbudila-interes-k-inoy-zhizni-209428.html изданию «Гордон» Меладзе назвал Брежневу самой талантливой и успешной участницей группы «ВИА Гра». Продюсер подчеркнул, что Брежнева — «совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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