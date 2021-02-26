Алена Апина назвала причины самоубийства Мурата Насырова 

В 1998 году Апина и Насыров вместе работали над совместной программой «Лунные ночи». В 2007 году исполнитель суперхита «Мальчик хочет в Тамбов » погиб в возрасте 37 лет, упав с балкона своей квартиры в Москве

В интервью программе «Судьба человека» Алена Апина призналась, что внешне Насыров производил впечатление веселого и жизнерадостного человека.

По ее словам, они с Насыровым не только работали вместе, но и дружили семьями. Однако о его гибели она узнала из телевизионных новостей.

Певица предположила, что Мурат был в депрессии из-за того, что его новая музыка не пользовалась популярностью.

«Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим», — сказала Апина.

В том же интервью, как писал «Рамблер», Алена Апина рассказала о тяжелой болезни Бориса Моисеева . Она заявила, что ее коллега и крестный ее дочери с трудом разговаривает.

«Очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он дарил всем нам столько радости», — сказала певица.