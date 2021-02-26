Алена Апина назвала причины самоубийства Мурата Насырова 

Певица Алена Апина рассказала о причинах самоубийства музыканта Мурата Насырова.
В 1998 году Апина и Насыров вместе работали над совместной программой «Лунные ночи». В 2007 году исполнитель суперхита «Мальчик хочет в Тамбов» погиб в возрасте 37 лет, упав с балкона своей квартиры в Москве.
В интервью программе «Судьба человека» Алена Апина призналась, что внешне Насыров производил впечатление веселого и жизнерадостного человека.
По ее словам, они с Насыровым не только работали вместе, но и дружили семьями. Однако о его гибели она узнала из телевизионных новостей.
Певица предположила, что Мурат был в депрессии из-за того, что его новая музыка не пользовалась популярностью.
«Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим», — сказала Апина.
В том же интервью, как писал «Рамблер», Алена Апина рассказала о тяжелой болезни Бориса Моисеева. Она заявила, что ее коллега и крестный ее дочери с трудом разговаривает.
«Очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он дарил всем нам столько радости», — сказала певица.