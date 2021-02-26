Адвокат заявил о готовности Киркорова выплатить долг банку

Адвокат Киркорова заявил о готовности артиста выплатить долг латвийскому банку. Однако, как пояснил юрист, этого учреждения больше не существует.
Ранее стало известно, что народный артист России и принадлежащая ему фирма «Филипп Киркоров продакшен» задолжали латвийскому банку «ABLV Bank, AS» почти 140 миллионов рублей.
Таганский районный суд Москвы обязал певца погасить долг, который образовался из-за того, что Киркоров перестал исполнять обязательства перед кредитно-финансовой организацией. Артист подал апелляцию, но проиграл дело. Задолженность не была погашена, и судебные приставы приступили к исполнительному производству.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» адвокат Филипа Киркорова Александр Добровинский сообщил, что его клиент готов выплатить всю сумму, но пока не имеет представления, куда направить деньги.
«Филипп Киркоров готов всё выплачивать, но некому — этого банка уже нет. Как-то пришло письмо о ликвидации банка, и что платить нужно на счёт какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал. Всё это пахло аферой, поскольку заявление «умершего» банка пришло без всякого утверждения от латвийских властей. Филипп не отрицает, что надо платить, но непонятно — кому. Но ничего страшного не происходит, мы контролируем этот процесс».
Как пишет «АиФ», в феврале 2018 года банк ABLV был заподозрен в отмывании денег и финансировании терроризма. По данным властей США, он совершал «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». Дело ABLV расследует группа из 25 стран.