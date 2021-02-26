Адвокат заявил о готовности Киркорова выплатить долг банку

«Филипп Киркоров готов всё выплачивать, но некому — этого банка уже нет. Как-то пришло письмо о ликвидации банка, и что платить нужно на счёт какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал. Всё это пахло аферой, поскольку заявление «умершего» банка пришло без всякого утверждения от латвийских властей. Филипп не отрицает, что надо платить, но непонятно — кому. Но ничего страшного не происходит, мы контролируем этот процесс».