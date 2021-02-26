Юрьева из «Уральских пельменей» сломала ногу

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram сообщила, что сломала ногу во время катания на горных лыжах на Красной Поляне в Сочи . Она поблагодарила горы, что все-таки отпустили ее домой живой. Юмористка летит с мужем обратно домой к дочке.

Как отметила Юрьева, мужчина, который влетел в нее на полном ходу, отделался дежурными словами извините и спокойно уехал. По словам звезды, возможно, он спас ее от чего-то более худшего.

«Была очень сложная трасса. Он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили. Вот пока такие новости. Романтические каникулы закончились раньше».

Напомним, что Илана Юрьева проводила отпуск в Сочи вместе со своим мужем. Судя по всему, на ближайших концертах «Уральских пельменей» звезды шоу не будет.