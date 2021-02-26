Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги 

Неизвестные расстреляли выгульщика собак американской певицы Леди Гаги и похитили двух ее бульдогов. Певица предложила крупное вознаграждение за возвращение питомцев, пишет TMZ.

Помощник певицы выгуливал ее собак, когда к нему подошли двое неизвестных и несколько раз выстрелили. Злоумышленники забрали двух собак, третьему бульдогу удалось от них сбежать. Позже пес вернулся домой.

Выгульщик собак был госпитализирован. Источники отмечают, что Леди Гага тяжело переживает случившееся и готова выплатить 500 тысяч долларов тому, кто вернет ее любимцев.

При этом издание отмечает, что собаки этой породы стоят очень дорого и злоумышленники, возможно, даже не знали, кому именно они принадлежат.