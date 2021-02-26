Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги 

Неизвестные расстреляли выгульщика собак американской певицы Леди Гаги и похитили двух ее бульдогов. Певица предложила крупное вознаграждение за возвращение питомцев, пишет TMZ.
Помощник певицы выгуливал ее собак, когда к нему подошли двое неизвестных и несколько раз выстрелили. Злоумышленники забрали двух собак, третьему бульдогу удалось от них сбежать. Позже пес вернулся домой.
Выгульщик собак был госпитализирован. Источники отмечают, что Леди Гага тяжело переживает случившееся и готова выплатить 500 тысяч долларов тому, кто вернет ее любимцев.
При этом издание отмечает, что собаки этой породы стоят очень дорого и злоумышленники, возможно, даже не знали, кому именно они принадлежат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне атаковали сообщениями страницу певицы Леди Гаги в Instagram. Сначала пользователи критиковали ее, обвиняя в расставании актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, а затем комментарии под постами Гаги превратились в русскоязычный чат, где можно было найти покупателя на авто и поделиться рецептами.