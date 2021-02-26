Апина сообщила о плохом самочувствии Моисеева

«Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья».