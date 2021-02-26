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«Он неважно себя чувствует, болен»: Алена Апина сообщила о плохом состоянии Бориса Моисеева 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Апина сообщила о плохом самочувствии Моисеева
Фото: globallookpress.com
Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о состоянии музыканта и своего большого друга Бориса Моисеева. Алена Апина и Борис Моисеев. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья».

Алена Апина Как отметила звезда, она редко видится с перенесшим инсульт другом.

«Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий», — заявила Алена Апина.

Напомним, что Борис Моисеев является крестным единственной дочери Апиной Ксении Иратовой. Девушка, как известно, была рождена от суррогатной матери.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Алена Апина
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