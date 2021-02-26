Ивлев признался в соучастии в воровстве 

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин» признался , что на первом курсе ПТУ помог сотрудникам столичного ресторана «вынести полцеха». По его словам, так он зарабатывал авторитет.

Ивлев рассказал, что в «лихие 90-е» проходил практику в ресторане гостиницы «Северная» в Марьиной роще. Заведение считалось крутым, поскольку в нем постоянно собирались криминальные авторитеты. Будущего шеф-повара определили в мясной отдел, а работники ресторана устроили ему проверку, от прохождения которой зависело, как Ивлева будут называть — «Костяном» или «Костиком». Его задачей было отвлечь заведующую общепитом на 10-15 минут. Он подошел к проверке изобретательно: свернул фартук, запихал его под китель и демонстративно прошел мимо открытого кабинета заведующей. Женщина заподозрила студента в воровстве, окрикнула его, а Ивлев бросился бежать.

«Я от нее, а она за мной!» — вспомнил шеф-повар.

Погоня продолжалась несколько минут, пока заведующая его не настигла. Она заставила Ивлева показать, что он прячет под кителем. Тот достал фартук и заявил, что несет в химчистку.

«Оказывается, пока я ее уводил, они уже полцеха вынесли», — отметил он, подчеркнув, что таким образом заработал авторитет и три рубля.