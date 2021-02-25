Блогер, певец и бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава Манукян сделал липосакцию в одной из московских клиник. Об этом сообщает « Стархит » со ссылкой на пациентку медучреждения.

По информации источника, 23 февраля Манукян сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота без изменения месторасположения пупка.

«Операцию провел Тимур Хайдаров. Сейчас Дава лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка», — рассказала собеседница издания.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Давид Манукян опубликовал видео с забинтованной головой из больницы и сообщил, что его успешно прооперировали. Почему ему потребовалась операция, блогер не уточнил, однако попросил его не жалеть и заявил, что хирургическое вмешательство было плановым.

Блогер Давид Манукян стал широко известен после романа с телеведущей Ольгой Бузовой. В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном, назвала его чудовищем и намекнула на то, что бойфренд ее бил и изменял.