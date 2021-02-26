Кошкина появилась на дне рождения Успенской в откровенном платье 

Актриса Яна Кошкина отметилась на празднике звезды шансона Любови Успенской в платье с очень глубоким вырезом. Прелести артистки поразили гостей певицы.
Кошкина запечатлела происходящее на торжестве в сториз Instagram. Перед объективом она предстала в черном силуэтном платье на бретелях с глубоким декольте. Актриса отметила, что на празднике царит очень приятная атмосфера. Она дала несколько комментариев журналистам, поздравив и рассыпавшись в комплиментах к имениннице, а затем пустилась в пляс.
Компанию ей составила сама Успенская, а также певица Глюкоза, которая, не устояв перед прелестями Кошкиной, «нырнула» в её декольте. Актриса от неожиданности взвизгнула и засмеялась.
«Рамблер» писал, что ранее Яна Кошкина оказалась в центре скандала после того, как СМИ растиражировали информацию о ее возможном романе с комиком Гариком Мартиросяном. При этом жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.