Кошкина появилась на дне рождения Успенской в откровенном платье 

Актриса Яна Кошкина отметилась на празднике звезды шансона Любови Успенской в платье с очень глубоким вырезом. Прелести артистки поразили гостей певицы.

Кошкина запечатлела происходящее на торжестве в сториз Instagram. Перед объективом она предстала в черном силуэтном платье на бретелях с глубоким декольте. Актриса отметила, что на празднике царит очень приятная атмосфера. Она дала несколько комментариев журналистам, поздравив и рассыпавшись в комплиментах к имениннице, а затем пустилась в пляс.

Компанию ей составила сама Успенская, а также певица Глюкоза, которая, не устояв перед прелестями Кошкиной, «нырнула» в её декольте. Актриса от неожиданности взвизгнула и засмеялась.