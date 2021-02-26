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Киркоров перенес концерты на год 

Елена Прошина 57 минут назад
Киркоров перенес концерты на год
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров перенес концерты в Кремлевском дворце на 2022 год. Об этом сообщает InterMedia.
28-30 апреля 2020-го, как сообщал «Рамблер», Киркоров планировал представить программу «Я+R #Цвет настроения» тремя концертами в Кремлевском дворце. Ранее выступления были перенесены на 3-5 марта 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а теперь — на 28-30 апреля 2022-го, так как ограничительные меры до сих пор не отменены.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Киркоров в числе других знаменитостей принял участие в съемках концерта «Песня года» на «ВТБ-Арене» в Москве. После этого средства массовой информации сообщили, что мероприятие прошло с нарушением мер эпидемической безопасности — большинство участников концерта и зрителей не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
В Роспотребнадзоре сообщили о проведении административного расследования в отношении компании «Динамо», которая управляет «ВТБ-Ареной», по второй части статьи Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Роспотребнадзор
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