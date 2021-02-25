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ФАС возбудила дело против Альфа-банка и рэпера Моргенштерна 

ТАСС и ещё 1 45 минут назад
ФАС возбудила дело против Альфа-банка и Моргенштерна
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка и рэпера Моргенштерна по признакам нарушения законодательства о рекламе из-за размещенного на YouTube ролика "Клип за 10 лямов", следует из определения ФАС.
В материалах службы говорится, что в ФАС поступили претензии граждан к рекламе карты Альфа-банка, и после проведения экспертизы специалисты службы выявили ряд нарушений. В частности, исполнитель Моргенштерн в рекламном видео советует несовершеннолетним обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить им "Альфа-карту".

"Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона "О рекламе" в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар", — поясняется в материалах ФАС.

В банке с позицией ФАС не согласились.

"Клип Моргенштерна — это не реклама в буквальном смысле. Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет", — заявил ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов через пресс-службу.

При этом Гиязов отметил, что после проекта с Моргенштерном банк получил более 25 тыс. заявок от новых клиентов. "Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон "О рекламе", будем оспаривать в обычном порядке", — резюмировал он.
Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта 2021 года.
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Шоу-бизнес , Алексей Гиязов , ФАС , Альфа-банк , ИТАР-ТАСС , Москва
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