ФАС возбудила дело против Альфа-банка и Моргенштерна

В материалах службы говорится, что в ФАС поступили претензии граждан к рекламе карты Альфа-банка, и после проведения экспертизы специалисты службы выявили ряд нарушений. В частности, исполнитель Моргенштерн в рекламном видео советует несовершеннолетним обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить им "Альфа-карту".

"Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона "О рекламе" в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар", — поясняется в материалах ФАС.

В банке с позицией ФАС не согласились.

"Клип Моргенштерна — это не реклама в буквальном смысле. Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет", — заявил ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов через пресс-службу.

При этом Гиязов отметил, что после проекта с Моргенштерном банк получил более 25 тыс. заявок от новых клиентов. "Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон "О рекламе", будем оспаривать в обычном порядке", — резюмировал он.

Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта 2021 года.