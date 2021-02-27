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Леди Гаге вернули похищенных собак 

Lenta.ru и ещё 8 23 минуты назад
Леди Гаге вернули похищенных собак
Фото: Twitter
Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее у ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов (37 290 750 рублей) за возвращение ее собак.
В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.
В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.
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Шоу-бизнес , Безопасность , Стефани Джерманотта , Италия , Лос-Анджелес , США
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