В Петербурге украли бюст Моргеншерна 

Санкт-Петербурге неизвестный украл бюст рэпера Моргенштерна из магазина «Мамкупи». Об этом сообщила в твиттере директор магазина Дарья Зарыковская.

Зарыковская рассказала, что похититель бюста попросил у менеджера футболку большего размера. Девушка ушла на склад, а когда вернулась, увидела, что мужчина исчез вместе с бронзовым Моргенштерном.

По словам директора «Мамкупи», памятник принадлежит блогеру Илье Плавнику. Если он сочтет нужным, то заявит в полицию об исчезновении монумента.

«По поводу заявления. Бюст принадлежит Плавнику (хоть он и мне его подарил)))), а магазин мамкупи просто площадка. Мы не хотим подавать заявление, потому что мы так уже делали и это закончилось бесконечной бумажной морокой, девочек вызывали в ск и мурыжили там», — написала Зарыковская.

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад блогер Илья Плавник объявил о создании бронзового памятника рэперу Моргенштерну (Алишер Валиев). Памятник был выполнен по заказу Плавника и обошелся ему примерно в 500 тысяч рублей. Плавник также сообщил о планах открыть музей Моргенштерна на Крестовском острове.