«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана

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Москва

Опубликовано видео рассказа Алисы Мон о побеге от мужа-тирана 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
Певица Алиса Мон в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, как сбежала от мужа-тирана. Звезда российской сцены 90-х годов поведала ведущей Лере Кудрявцевой об издевательствах своего супруга — продюсера Сергея Муравьева. Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» жила при закрытых дверях, у нее не было своего кошелька и записной книжки.
Одна из попыток бегства оказалась не увенчалась успехом. Но во второй раз певица сбежала вместе с сыном и улетела к своим родителям. Там Алиса Мон устроилась на работу в местный Дом культуры.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Муравьев , Лера Кудрявцева
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