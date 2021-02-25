«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана

Певица Алиса Мон в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, как сбежала от мужа-тирана. Звезда российской сцены 90-х годов поведала ведущей Лере Кудрявцевой об издевательствах своего супруга — продюсера Сергея Муравьева . Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» жила при закрытых дверях, у нее не было своего кошелька и записной книжки.

Одна из попыток бегства оказалась не увенчалась успехом. Но во второй раз певица сбежала вместе с сыном и улетела к своим родителям. Там Алиса Мон устроилась на работу в местный Дом культуры.