Анна Нетребко отказалась выступать в маске 

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась требованием театров выступать в защитных масках. Такая мера была введена на некоторых европейских площадках в связи с пандемией коронавируса. Народная артистка РФ выразила протест в Сети, заявив, что это является преступлением против здоровья исполнителя.
«Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую!», — написала артистка на странице в Instagram.
Многие подписчики поддержали певицу в комментариях: «Анна, вы абсолютно правы!», «Невыносимо!», «Это преступление».