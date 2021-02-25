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Анна Нетребко отказалась выступать в маске 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Анна Нетребко отказалась выступать в маске
Фото: Instagram
Оперная певица Анна Нетребко возмутилась требованием театров выступать в защитных масках. Такая мера была введена на некоторых европейских площадках в связи с пандемией коронавируса. Народная артистка РФ выразила протест в Сети, заявив, что это является преступлением против здоровья исполнителя.

«Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую!», — написала артистка на странице в Instagram.

Многие подписчики поддержали певицу в комментариях: «Анна, вы абсолютно правы!», «Невыносимо!», «Это преступление».
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