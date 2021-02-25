МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП

Певица МакSим после долгого перерыва вышла на большую сцену. Исполнительница хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты» приняла участие в концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге . Она исполнили песню «Преданным».

Напомним, в 2019 году Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге в аэропорт и долго восстанавливалась после него от полученных травм.

На сцене «Октябрьского» певица предстала перед зрителями в черном лаконичном костюме и с длинными локонами, чем вызвала восхищение у своих поклонников.