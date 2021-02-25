МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП

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Москва

Впервые вышедшую на большую сцену после ДТП МакSим показали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Певица МакSим после долгого перерыва вышла на большую сцену. Исполнительница хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты» приняла участие в концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге. Она исполнили песню «Преданным».
Напомним, в 2019 году Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге в аэропорт и долго восстанавливалась после него от полученных травм.
На сцене «Октябрьского» певица предстала перед зрителями в черном лаконичном костюме и с длинными локонами, чем вызвала восхищение у своих поклонников.
Шоу-бизнес , Видео
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