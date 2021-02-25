Наследство Грачевского поделят на пять долей

« (С Белоцерковской. — Прим. ред.) у нас нет и не было войны. Катя никогда ничего плохого про меня не говорила. Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок», — добавила Грачевская.