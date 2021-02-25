Наследство Грачевского поделят на пять долей

Наследство художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского будет поделено на пять долей. Об этом его бывшая жена Анна Грачевская сообщила «СтарХиту».
Грачевская, как сообщал «Рамблер», — была второй супругой Грачевского. Они были женаты в 2010-2014 годах. В 2012-м у них родилась дочь Василиса. В 2016-м Грачевский женился на актрисе Екатерине Белоцерковской. В 2020-м она родила ему сына Филиппа. Также у Грачевского есть дочь и сын от первого брака. 14 января он скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Завещания Боря не оставил», — сообщила Грачевская сегодня.
Она рассказала, что по этой причине наследство худрука «Ералаша» будет поделено между четырьмя его детьми и вдовой. Пока Грачевская не знает, что получит ее дочь, так как наследственная масса собирается на протяжении полугода.
« (С Белоцерковской. — Прим. ред.) у нас нет и не было войны. Катя никогда ничего плохого про меня не говорила. Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок», — добавила Грачевская.