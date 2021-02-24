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53-летняя Стриженова поразила подписчиков прекрасной формой 

Елена Прошина 28 минут назад
53-летняя Стриженова поразила прекрасной формой
Фото: РИА Новости
Телеведущая Екатерина Стриженова в свои 53 года выглядит «свеженько и красиво», признались её подписчики в Instagram. Но под очередным постом телезвезды не обошлось и без злопыхателей.
Стриженова опубликовала короткий ролик-«бумеранг», в котором она весело идет по студии Первого канала. На телеведущей надето ярко красное платье с белым воротником и длинными рукавами.

«С утра пораньше используем все способы проснуться и согреться», — написала она под видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На пост оперативно отреагировали поклонники телеведущей. Большинство из них подтвердили, что в своем возрасте Стриженова выглядит прекрасно. Некоторые отметили, что у телезвезды скорее всего есть свой секрет.

«Когда Вы спите? Столько лет вы встаёт раньше рассвета, чтобы быть на работе и всегда такая свеженькая, красивая, сама, как Заря!» — поинтересовалась seva.kerimova.376.

«Мадам вы прекрасны», — констатировала ta.nia5794.
«Красавица. Вам очень идёт красный», — отметила natali. l1_.
С последним утверждением согласились не все. Некоторые отметили неудачный фасон и цвет наряда Стриженовой.
«Ужасное платье!» — гласит один из популярных комментариев от gallannik.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 59-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. Она подчеркнула, что последний прием пищи у неё в 19 часов, затем она 16 часов не ест. Оригинальная диета, по ее словам, основана на 16-часовом голодании, что «хорошо для организма».
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Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова , Екатерина Андреева
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