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Ивлеева похвасталась идеальной фигурой 

Елена Прошина 30 минут назад
Ивлеева похвасталась идеальной фигурой
Фото: Instagram
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева похвасталась в Instagram идеальной фигурой, заявив, что сбросила 1,5 килограмма. Об этом пишет Teleprograma.pro.
Ивлеева выложила видеозапись, на которой танцует, демонстрируя тонкую талию и поворачиваясь в разные стороны, чтобы ее было лучше видно. А затем с размаху падает на диван.

«Когда скинула 1,5 кг», — подписала она видео.

«Рамблер» писал, что ранее Ивлеева назвала неприемлемым поведение блогера с ником Инстасамка, которая наказала визажистов за опоздание, накричав на них матом и раскурочив косметику.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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