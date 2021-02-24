Ивлеева похвасталась идеальной фигурой 

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева похвасталась в Instagram идеальной фигурой, заявив, что сбросила 1,5 килограмма. Об этом пишет Teleprograma.pro

Ивлеева выложила видеозапись, на которой танцует, демонстрируя тонкую талию и поворачиваясь в разные стороны, чтобы ее было лучше видно. А затем с размаху падает на диван.

«Когда скинула 1,5 кг», — подписала она видео.

«Рамблер» писал, что ранее Ивлеева назвала неприемлемым поведение блогера с ником Инстасамка, которая наказала визажистов за опоздание, накричав на них матом и раскурочив косметику.